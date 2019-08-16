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Преступления Происшествия

Похвистневские полицейские изъяли у пассажира такси маковую соломку

ПОХВИСТНЕВО. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции МО МВД России "Похвистневский" задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Получив оперативную информация, правоохранители остановили на ул. Революционной автомобиль такси, в котором находился подозреваемый. В ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили и изъяли у задержанного холщовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. В результате проведенного исследования установлено, что изъятым является маковая солома массой 141,3 грамма.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается.

Гид потребителя

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