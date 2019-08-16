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Преступления Происшествия

Директора самарского ООО будут судить за упавшую на машину наледь

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в суд Промышленного района направили уголовное дело директора ООО, обвиняемого по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

По версии следствия, директор не позаботился о своевременной очистке от снега крыши дома на ул. Победы. В результате 13 марта 2019 г. наледь упала на припаркованный около рядом автомобиль. 31-летний мужчина, находившийся в машине, получил легкие травмы.

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