Директора самарского ООО будут судить за упавшую на машину наледь

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В Самаре в суд Промышленного района направили уголовное дело директора ООО, обвиняемого по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области