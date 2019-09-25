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Преступления Происшествия

Компания "Новация", не достроившая дома дольщиков, попала в уголовное дело

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "СК "Новация", которое должно было достроить три проблемных дома в поселке Петра Дубрава, фигурирует в уголовном деле о мошенничестве. Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД по Самарской области, дело было возбуждено еще в июне 2019 г. в отношении неустановленных лиц "из числа руководства компании".

Фото: pixabay.com

"По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщается в ответе на запрос.

Напомним, СК "Новация" должна была достроить три дома обанкротившихся ООО "Монтэк" и ООО "Зевс" на ул. Южной в Петра Дубраве. "Новация" получила проблемные объекты еще в начале 2015 г., выиграв конкурс, проводившийся региональным минстроем. За удовлетворение прав около 200 дольщиков компания помимо трех объектов получила компенсационную площадку в Петра Дубраве и в Самаре на пересечении ул. Солнечной и Ново-Вокзальной.

Два дома "Новация" должна была достроить в декабре 2018 г., один - в декабре 2019 года. Однако ни один объект не был завершен, при этом компания привлекла еще 77 дольщиков.

Проведение конкурса вызвало вопросы у областной прокуратуры, инициировавшей проверку регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Итоги проверки в ФАС обнародовали в феврале прошлого года. В ведомстве заявили, что компания подала недостоверные сведения о наличии опыта общестроительных работ, и допуск ее к участию в конкурсе был необоснован, что "свидетельствует о создании указанному участнику торгов преимущественных условий".

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УФАС России по Самарской области признало региональное министерство строительства нарушившим закон о защите конкуренции во время проведения в апреле 2015 г. торгов по поиску компаний для завершения строительства проблемных объектов.

В ответе на запрос портала "Волга Ньюс" по ситуации с СК "Новация" в минстрое сообщили, что компания "до настоящего времени завершение строительства не осуществляет". Сейчас министерство совместно с администрациями Самары и Волжского района работает над возвращением компенсационных земельных участков, переданных "Новации".

По данным портала, ответственность СК "Новация" по договорам долевого участия "второй волны" была застрахована в краснодарском страховом обществе "Верна". При этом срок действия этих договоров истек в конце 2017 г., а двухлетний срок ответственности после истечения срока действия договоров истекает в конце 2019 года.

Сейчас страховые премии по этим договорам уже переданы в федеральный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Новый региональный закон о господдержке участников долевого строительства, принятый в июле 2019 г., не распространяется на лиц, имеющих право на страховое возмещение.

Однако в минстрое заявили, что права граждан планируется удовлетворить именно в рамках нового областного закона. Фактически это означает, что будут удовлетворены только права граждан, покупавших одну квартиру в одни руки. Инвесторы же, приобретавшие несколько квартир, например, в зачет поставок стройматериалов, окажутся не у дел.

Получить комментарий в Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства на момент публикации не удалось.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО СК "Новация" зарегистрировано 28 мая 2008 г. в Самаре на ул. Елизарова, 26. По итогам 2017 г. выручка компании составила 890 тыс. руб., чистая прибыль - 2 тыс. рублей.

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Генеральным директором СК "Новация" и владельцев доли в 85% является Сергей Бастин. Еще 15% принадлежит Наталие Бочкаревой. Ранее компанию возглавлял Александр Ушаков, который с января 2010 г. по апрель 2012 г. руководил скандально известным ООО "Самарагорстрой" (обанкротившаяся "дочка" ИСК "Волга-Групп"), которое оставило после себя три крупных "недостроя" - ЖК "Монблан", ЖК "Альбатрос" и КП "Дубрава".

Совладельцем "Новации" ранее выступал Денис Лелеков. Интересно, что сейчас Лелеков является одним из собственников ООО "Аквастрой+". Вместе с ним в состав владельцев этой компании входит Владимир Плигин, также являвшийся одним из собственников "Самарагорстроя" и группы компаний "Междуречье".

Плигин уже был судим - "Междуречье" собрало около 96 млн руб. с 86 дольщиков на строительство дома на ул. Невской в поселке Алексеевка, входящем в Кинель. Дом не был сдан. Появилось дело о мошенничестве в особо крупном размере. В суде обвинение было переквалифицировано на злоупотребление полномочиями. В 2014 г. суд Советского района Самары приговорил Плигина к пяти годам условно.

По данным источников Волга Ньюс, фактическим бенефициаром СК "Новация" является именно Владимир Плигин. Получить у него комментарий не удалось - он не ответил на звонки корреспондента.

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