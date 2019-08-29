Фигурантов дела "Волга-групп" освободили от наказания

В Октябрьском районном суде Самары огласили приговор по громкому делу об обманутых дольщиках.

Евгения Аброськина, Константина Зиневича и Владимира Зотова признали виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и приговорили к четырем годам колонии общего режима каждого. Но срок привлечения к уголовной ответственности по этой статье прошел еще 15 декабря 2015 г., так что от отбывания наказания их освободили.

Напомним, по делу обвиняли экс-руководителей ООО "Самарагорстрой" Евгения Аброськина и Владимира Зотова, а также бывшего директора ООО "Волгаспецстрой" Константина Зиневича. Компании входили в ГК "Волга-Групп".

Группа строила коттеджный поселок "Дубрава", ЖК "Монблан" и ЖК "Альбатрос". Ни один из них достроен не был. Количество пострадавших дольщиков превышает 600 человек.

В Октябрьский районный суд уголовное дело передали только в 2015 году. При этом выяснилось, что следствие якобы не отследило денежные потоки, в связи с чем летом 2016 г. по делу была назначена дополнительная бухгалтерская экспертиза. На время ее проведения производство по делу приостановили и возобновили только в 2019 году.

В итоге Аброськину и Зиневичу гособвинение запросило по восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, а Зотову — шесть лет в колонии общего режима.

Сами фигуранты настаивали на невиновности, утверждая, что никаких противоправных деяний не совершали, и просили суд их оправдать.

Отметим, что изначально им вменяли не только мошенничество в особо крупном размере, но и злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Однако по этой статье прокуратура от поддержки обвинения отказалась, посчитав ее излишне вмененной.

Суд также вынес частное определение в адрес начальника следственного департамента МВД РФ и в адрес начальника ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области: во время судебного следствия выяснилось, что следствие было затянуто, часть ущерба определили неверно, некоторые показания потерпевших неправильно записали, к делу приобщили копии, а не оригиналы векселей, причем без оборотной стороны. Более того, экспертиза стоимостью 800 тыс. руб. проведели специалисты, чья компетенция оказалась весьма сомнительной и потребовала назначения нового исследования. Это затянуло процесс еще на два года и привело к освобождению осужденных от наказания.