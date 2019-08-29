Фигурантам дела "Волга-Групп" изменили статью обвинения

В четверг, 29 августа, в Октябрьском районом суде началось оглашение приговора по делу строительной ГК "Волга-Групп", собравшей с дольщиков 1 млрд руб. и обанкротившейся.

Оглашение приговора займет несколько часов, однако, как передает из зала суда корреспондент Волга Ньюс, судья Елена Якушева уже объявила, что действия обвиняемых квалифицируются по ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Ранее им вменялась ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Примечательно, что в 2016 г. статья 159.4 утратила силу, но действовала на момент инкриминируемого фигурантам дела преступления. Это более "гуманная" статья, относящаяся к категории небольшой тяжести с максимальным сроком лишения свободы пять лет. И самое важное в ситуации с делом "Волга-Групп", которое было возбуждено еще в 2010 г. - таким же сроком давности.

Аналогичные же составы ст. 159 относятся к тяжким и предусматривают срок лишения свободы до 10 лет и такой же срок давности.

Напомним, обвиняемыми по делу являются экс-руководители ООО "Самарагорстрой" Евгений Аброськин и Владимир Зотов, а также бывший директор ООО "Волгаспецстрой" Константин Зиневич. Компании входили в ГК "Волга-Групп".

Группа строила коттеджный поселок "Дубрава", ЖК "Монблан" и ЖК "Альбатрос". Ни один из них достроен не был. Количество пострадавших дольщиков превышает 600 человек.

В Октябрьский районный суд уголовное дело передали только в 2015 году. При этом выяснилось, что следствие якобы не отследило денежные потоки, в связи с чем по делу летом 2016 г. была назначена дополнительная бухгалтерская экспертиза. На время ее проведения производство по делу приостановили и возобновили только в 2019 году.

В итоге для Аброськина и Зиневича гособвинение запросило по восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, для Зотова — шесть лет в колонии общего режима.

Сами фигуранты настаивают на невиновности, утверждают, что никаких противоправных деяний не совершали, и просят суд их оправдать.

Отметим, что изначально им вменяли не только мошенничество в особо крупном размере, но и злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Однако по этой статье прокуратура от поддержки обвинения отказалась, посчитав ее излишне вмененной.