Фигурантам дела "Волга-Групп" запросили 22 года на троих

Завершились прения по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в сфере долевого строительства, обвиняемыми по которому являются экс-руководители ООО "Самарагорстрой" (входило в скандально известную ГК "Волга Групп") Евгений Аброськин и Владимир Зотов, а также бывший директор ООО "Волгаспецстрой" Константин Зиневич.

Для Евгения Аброськина и Константина Зиневича гособвинение запросило по восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, для Владимира Зотова — шесть лет в колонии общего режима.

Сами фигуранты настаивают на невиновности, утверждают, что никаких противоправных деяний не совершали, и просят суд их оправдать.

Напомним, компании "Самарагорстрой" и "Волгаспецстрой" занимались строительством таких объектов, как КП "Дубрава", ЖК "Монблан" и ЖК "Альбатрос". Ни один из них достроен не был, а компании "Самарагорстрой" и "Волгаспецстрой" тем временем были признаны банкротами. Ущерб по делу оценивался в сумму около 1 млрд руб., количество потерпевших превышает 600 человек.

Почему дольщики "Самарагорстоя" уже 10 лет не могут получить свои квартиры Портал "Волга Ньюс" попытался разобраться в истории дольщиков обанкротившегося ООО "Самарагорстой" (входившего в "Волга-Групп"), которые уже 10 лет не могут дождаться своих квартир, несмотря на то что для всех объектов компании найдены новые инвесторы. С одной стороны, ситуацию вполне логично объясняют представители нового застройщика и чиновники минстроя, с другой - дольщики говорят о невыполненных обещаниях. О скрытых механизмах этой ситуации остается только догадываться, но доступные факты, мы уверены, дадут читателям возможность сделать некоторые выводы.

Уголовное дело было возбуждено в 2010 году. По версии следствия, от действий троих обвиняемых пострадали дольщики, вложившие свои средства в строительство перечисленных жилых комплексов.

В Октябрьский районный суд уголовное дело передали в 2015 году. Допросили большое количество потерпевших и свидетелей, но выяснилось, что следствие якобы не отследило денежные потоки, в связи с чем по делу летом 2016 г. была назначена дополнительная бухгалтерская экспертиза. На время ее проведения производство по делу приостановили, и возобновили только в 2019 году.

Отметим, что изначально Евгению Аброськину, Владимиру Зотову и Константину Зиневичу вменяли не только мошенничество в особо крупном размере, но и злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Однако по этой статье прокуратура от поддержки обвинения отказалась, посчитав ее излишне вмененной. Таким образом, сейчас им вменяют только мошенничество.

Вынесение приговора по делу запланировано на 26 августа.