Дело обманутых дольщиков "Волга-Групп" потерпело в суде фиаско

В Самаре намертво застряло рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства.

Напомним, экс-директоров ООО "Самарагорстрой" Евгения Аброськина и Владимира Зотова, а также руководителя ООО "Волгаспецстрой" Константина Зиневича обвиняли в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, от их действий пострадали 624 дольщика, которые приносили свои деньги в группу компаний "Волга-Групп" на строительство ЖК "Монблан", "Альбатрос", "Молодежный 1 и 2", а также коттеджного поселка "Дубрава".

Обещанных квартир люди так и не получили, в связи с чем в 2010 г. было возбуждено уголовное дело. В Октябрьский районный суд его передали в июне 2015 года. Допрошено было огромное количество потерпевших и свидетелей, но в итоге выяснилось, что следствие не отследило денежные потоки. В результате была назначена дополнительная судебная бухгалтерская финансово-экономическая экспертиза. Это решение было принято 8 июля 2016 года.

Сегодня, по прошествии двух с половиной лет, результаты экспертизы в суд так и не предоставлены, рассмотрение уголовного дела не может быть продолжено.

Между тем собственные источники Волга Ньюс сообщают, что все попытки суда ускорить процесс или хотя бы получить достоверные сведения о том, когда же будут готовы результаты, потерпели фиаско.

Однако подсудимые, в целом, уже могут быть спокойны, по данным источника в правоохранительных органах, срок привлечения их к ответственности уже истек.