В Самаре активиста ОНФ задержали по подозрению в коммерческом подкупе

В понедельник, 23 сентября, в Самаре были задержаны подозреваемые в коммерческом подкупе. За 1,5 млн руб. они обещали обеспечить определенной фирме победу на электронных торгах.

Сначала с деньгами сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали посредника. Далее, по данным собственных источников Волга Ньюс, активист ОНФ, участник движения "Убитые дороги" Аркадий Лазарев сам явился на допрос к следователю со своим адвокатом. В итоге его задержали, сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Завтра будет решаться вопрос об избрании меры пресечения фигурантам этого дела. Предположительно, действия задержанных могут квалифицировать по ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере").