16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре активиста ОНФ задержали по подозрению в коммерческом подкупе В Волжском районе сотрудники ДПС изъяли арсенал у владельца иномарки Трое самарских полицейских, скрывавших миллионы, уволены в связи с утратой доверия В Самаре раскрыли схему "облегченного" получения прав судоводителя Отрадненскую маникюршу обвиняют в кражах из квартир клиентов

Преступления Происшествия

В Самаре активиста ОНФ задержали по подозрению в коммерческом подкупе

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 215
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 23 сентября, в Самаре были задержаны подозреваемые в коммерческом подкупе. За 1,5 млн руб. они обещали обеспечить определенной фирме победу на электронных торгах.

Сначала с деньгами сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали посредника. Далее, по данным собственных источников Волга Ньюс, активист ОНФ, участник движения "Убитые дороги" Аркадий Лазарев сам явился на допрос к следователю со своим адвокатом. В итоге его задержали, сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Завтра будет решаться вопрос об избрании меры пресечения фигурантам этого дела. Предположительно, действия задержанных могут квалифицировать по ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере").

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6