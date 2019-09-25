В отношении депутата Аркадия Лазарева возбудили уголовное дело

В отношении депутата совета депутатов Самарского района Самары Аркадия Лазарева возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, депутат и учредитель ООО Лазарев пришел на допрос к следователю 23 сентября.

По версии следствия, в августе 2019 г. он договорился с представителем ООО "А" об отказе от участия в электронном аукционе на госконтракт по реализации арестованного имущества. Якобы за "услугу" Лазарев должен был получить 1,5 млн рублей. В результате победителем аукциона стало ООО "А".

В сентябре 2019 г. сотрудники регионального ФСБ задержали посредника при получении денег, предназначавшихся Лазареву.

Расследование уголовного дела продолжается.