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Преступления Происшествия

Полковник Вера Рабинович предстанет перед судом

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Третье следственное управление (Нижний Новгород) ГСУ СК РФ завершило расследование уголовного дела бывшего начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Веры Рабинович, предпринимателя Виталия Прокофьева и безработной Жанны Назаровой. Об этом сообщили в СК РФ.

По данным следствия, Рабинович обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), Прокофьева - по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Покушение на посредничество во взяточничестве"), Назарову - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

По версии следствия, Рабинович с помощью знакомых Прокофьева и Назаровой в декабре 2018 г. в Самаре получила первую часть от общей суммы взятки 15 млн рублей. После этого ее задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ. Деньги предназначались Рабинович от знакомого предпринимателя, который хотел привлечь должника к уголовной ответственности. Обвиняемая должна была повлиять на следователя районного СО МВД, в чьем производстве находилось уголовное дело, и руководство следственного отдела, чтобы они приняли необходимое взяткодателю решение.

Вины Рабинович не признала. Ее заключили под стражу. Кроме того, по ходатайству следствия суд наложил арест на ее недвижимость и деньги.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая виновность Рабинович, Прокофьева и Назаровой, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СК РФ.

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