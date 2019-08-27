Суд оставил Веру Рабинович под стражей до 17 октября

В понедельник, 26 августа, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения постановление Куйбышевского районного суда, удовлетворившего ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 17 октября экс-начальнику отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Вере Рабинович, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, что Веру Рабинович задержали сотрудники УФСБ по Самарской области 17 декабря 2018 года. Ее подозревают в получении 2,5 млн руб. — части от общей суммы взятки в 20 миллионов. Деньги, предположительно, предназначались за передачу в суд уголовного дела о невозвращенном долге самарского предпринимателя.

Вере Рабинович изначально вменяли ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Позже уголовное дело передали в подразделение центрального аппарата СК РФ в Нижнем Новгороде. Недавно статью обвинения изменили на более тяжкую. Как указано на сайте Самарского облсуда, теперь женщину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Вера Рабинович находится под стражей с момента задержания.

В конце июля сообщалось о том, что предварительное следствие завершено, и начался процесс ознакомления с материалами дела, в котором 17 томов. Рабинович настаивает на ошибочности изменения квалификации.