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Преступления Происшествия

Подполковнику полиции Маслаковой вменяют посредничество во взяточничестве

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении подполковника полиции Екатерины Маслаковой возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области не указывая ФИО фигуранта, но указав должность - заместитель начальника 5 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков областного МВД.

Напомним, Маслакова была задержана сотрудниками ФСБ при получении денег 17 сентября.

По версии следствия, 350 тыс. руб. предназначались для дальнейшего предложения посредничества во взяточничестве должностным лицам правоохранительных органов Самары "за ненаправление материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании гражданина".

По данным источника портала в правоохранительных органах, женщина обещала помочь одному из дознавателей ОП №7 Куйбышевского района, которого заподозрили в фальсификации доказательств.

Отметим, что муж подозреваемой - прокурор Куйбышевского района Андрей Маслаков.

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