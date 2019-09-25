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Преступления Происшествия

Подполковник полиции задержана в Самаре при получении 350 тыс. рублей

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники УФСБ России по Самарской области с поличным задержали Екатерину Маслакову — женщина занимает должность заместителя начальника 5 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков областного МВД и дослужилась до звания подполковника полиции.

По данным источника в правоохранительных органах, история эта началась с того, что одного из дознавателей ОП № 7 Куйбышевского района Самары заподозрили в фальсификации доказательств.

Маслакова об этом узнала и якобы вышла на родственников дознавателя с предложением помочь. За свои услуги, по версии следствия, женщина запросила 350 тыс. рублей. Взамен обещала, что того точно к уголовной ответственности привлекать не будут — якобы она приложит к этому все усилия, тем более, что у нее есть друзья в судах, а муж — прокурор Куйбышевского района (Андрей Маслаков на этот пост приказом генпрокурора РФ был назначен 18 марта 2019 года).

17 сентября через родственника дознавателя Екатерина Маслакова получила деньги, после чего ее задержали сотрудники ФСБ.

Следствие предполагает, что реально помочь задержанная не могла и не собиралась, а потому уголовное дело, вероятно, будет возбуждено по статье "Мошенничество". Материалы уже переданы в региональный Следственный комитет.

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