Прокурором Куйбышевского района Самары стал Андрей Маслаков

Приказом Генпрокурора РФ 18 марта на должность прокурора Куйбышевского района Самары назначили 33-летнего Андрея Маслакова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В 2007 г. Андрей Маслаков окончил СамГУ и после этого состоял на службе в органах прокуратуры. До 2011 г. он работал помощником прокурора Камышлинского района; помощником прокурора, старшим помощником прокурора Железнодорожного района Самары; прокурором отдела №2 управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области; с 2011 по 2013 г. - заместителем прокурора Промышленного района Самары; с 2013 по 2015 г. - прокурором Сызрани.

С 2015 г. Андрей Маслаков занимал должность начальника управления правовой статистики прокуратуры Самарской области.