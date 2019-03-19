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Прокурором Куйбышевского района Самары стал Андрей Маслаков

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Приказом Генпрокурора РФ 18 марта на должность прокурора Куйбышевского района Самары назначили 33-летнего Андрея Маслакова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

В 2007 г. Андрей Маслаков окончил СамГУ и после этого состоял на службе в органах прокуратуры. До 2011 г. он работал помощником прокурора Камышлинского района; помощником прокурора, старшим помощником прокурора Железнодорожного района Самары; прокурором отдела №2 управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области; с 2011 по 2013 г. - заместителем прокурора Промышленного района Самары; с 2013 по 2015 г. - прокурором Сызрани.

С 2015 г. Андрей Маслаков занимал должность начальника управления правовой статистики прокуратуры Самарской области.

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