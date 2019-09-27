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Преступления Происшествия

Подполковнику полиции Екатерине Маслаковой избрали меру пресечения

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 сентября, Самарский областной суд под председательством судьи Александра Саломатина избрал подполковнику полиции Екатерине Маслаковой меру пресечения - запрет определенных действий. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Маслакова является заместителем начальника 5 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков областного МВД и имеет звание подполковника.

В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").
По версии следствия, которую сообщили в СУ СК РФ по Самарской области, 17 сентября женщина получила 350 тыс. руб. для дальнейшего предложения посредничества во взяточничестве должностным лицам правоохранительных органов Самары. Взяткодатель рассчитывал, что за эти деньги материалы не направят в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

После получения денег Маслакову на месте происшествия задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий избрали ей до 24 ноября.

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