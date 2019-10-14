В деле нападавших на Айвара Кинжабаева появилось еще трое потерпевших

В деле нападавших на Айвара Кинжабаева появились еще трое потерпевших: собственник магазина "Рощинский" в одноименном поселке, житель с. Тимашево и полукриминальный деятель из 1990-х. Все они стали объектами заказных нападений членов преступной группы Василия Грака, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, нападение на 59-летнего Айвара Кинжабаева произошло 10 ноября 2018 года. Несколько человек в масках проникли в дом в Красноярском районе и сильно избили его. В мае 2019 г. было совершено похожее нападение - на члена совета директоров АО "Жигулевское пиво" Виктора Догушева.

Позже задержали семерых человек. Из них в нападении на Кинжабаева подозревают Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Задержали и предполагаемого посредника - Андрея Филимошина.

Затем в деле преступной группы появился еще один потерпевший - средний сын покойного нефтеврезчика Владимира Мукоедова, Григорий Мукоедов. Он известен тем, что сразу после смерти отца своими показаниями отправил за решетку на девять с лишним лет своего старшего единокровного брата, Александра Мукоедова.

Индивидуальный предприниматель Григорий Мукоедов стал жертвой нападения еще в феврале 2016 года. Дело долго лежало без движения, пока летом 2019 г. прокуратура не добилась его присоединения к делу группы Грака-Филимошина.

Заказчиком нападения на Мукоедова, в версии следствия, был неизвестный, заплативший членам преступной группы не менее 120 тыс. рублей. Из этой суммы Филимошин якобы забрал себе не менее 20 тыс. руб., остальное поделили участники акции и Василий Грак. Сына Мукоедова подкараулили у его дома на ул. Фабричной в пос. Алексеевка, ворвались в гараж и избили. Участники акции - Василий Немов, Федор Колычев, Максим Фольц и неустановленное лицо. Впрочем, серьезного вреда здоровью потерпевшего не причинили, по этому эпизоду было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).

Этими эпизодами следствие, как стало известно "СО", не ограничилось. В начале октября 2019 г. были задокументированы сразу три новых преступных эпизода группы Грака.

Еще одной жертвой группы может являться собственник магазина "Рощинский" в одноименном поселке 38-летний Евгений Петин. На Петина напали 21 июля 2016 года. Его избили металлическими прутьями и ранили ножом. Потерпевшего госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой, включающей перелом теменной кости. Сумма вознаграждения, выплаченного за это нападение, следствием не установлена. В этой акции участвовали Василий Грак, Василий Немов, Федор Колычев, Валентин Сарибеков и неустановленное лицо.

В августе 2017 г. в с. Тимашево Кинель-Черкасского района был избит 36-летний Сергей Ключников - на него напали Василий Грак, Валентин Сарибеков и неустановленное лицо. Сумма гонорара по этому эпизоду неизвестна. Ключникова избили металлическими прутьями рядом с его домом на улице Льва Толстого. Его госпитализировали с закрытым переломом большеберцовой кости и переломом носа. Причина неприязни к Ключникову неизвестна.

Третья жертва - некогда близкий к полукриминальным кругам Самары 48-летний Владислав Танаев. За нападение на него Василий Грак, Василий Немов, Федор Колычев, Максим Фольц получили от неустановленного заказчика по 30 тыс. руб. каждый.

Танаева встретили в апреле 2018 г. рядом с домом №46а на ул. Владимирской и избили металлическими прутьями. Потерпевшему сломали обе голени и причинили легкую закрытую черепно-мозговую травму.

Трое новых потерпевших по громкому делу мало чем известны. Петин трудится в роли индивидуального предпринимателя, и в этом качестве он несколько раз становился объектом внимания военной прокуратуры Самарского гарнизона. Петина привлекали к административной ответственности за то, что он без договора аренды использовал здание бывшей автостанции Чернореченской КЭЧ под свой магазин "Рощинский". Ранее Петин был собственником фирмы "Орион" (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания) с регистрацией в Рощинском. ИП Петин с июня 2019 г. арендует лесной участок в Волжском лесничестве. Какая из этих бизнес-активностей довела его до избиения бандой Грака-Филимошина - пока не очень понятно. Другие потерпевшие ничем особенным не прославились.

Как пишет издание, следующим шагом следствия станет возбуждение дела по объединяющей все эпизоды общей статье "Бандитизм", максимальная санкция которой - 15-20 лет лишения свободы. Защита Андрея Филимошина, которого следствие полагает организатором всех нападений, по-прежнему настаивает на его непричастности.