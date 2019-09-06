Обвиняемый в избиении Кинжабаева не смог оспорить продление ареста

В пятницу, 6 сентября, в Самарском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение Самарского райсуда о продление ареста 50-летнему жителю Оренбургской области Василию Граку, подозреваемому в нападении на Айвара Кинжабаева.

Василию Граку кроме нападения на руководителя самарского управления Росимущества, вменяют аналогичное преступление, совершенное в отношении 58-летнего Владимира Патрина, известного в регионе как криминального авторитета из 90-х по кличке "Ильич". Уголовное дело по статье "Причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц" возбудили в мае по заявлению потерпевшего. 26 июня Грака задержали, а затем отправили в СИЗО на два месяца. Вместе в Граком за решеткой оказались и шестеро его предполагаемых сообщников, которых сейчас обвиняют еще и в нападение на Виктора Долгушева и Айвара Кинжабаева.

Пока Грак показаний не дает, пользуясь правом, предоставленным 51-й статьей Конституции. Областной суд решение о продлении ареста оставил в силе.

Напомним, нападение на 59-летнего Айвара Кинжабаева произошло 10 ноября 2018 года. Несколько человек в масках проникли в дом в Красноярском районе и сильно избили его. Позже задержали семь человек. Из них в нападении на Кинжабаева подозревают Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Задержали и предполагаемого посредника - Андрея Филимошина.

Кроме того, по версии следствия, Василий Грак, Павел Немов, Максим Фольц и другие (Василий Немов, Валерий Сарибеков и Федор Колычев) участвовали в аналогичных нападениях (не менее двух) на других жертв. По этим случаям также возбуждены уголовные дела.

Интересно, что в последний год криминальные авторитеты Самарской области все чаще стали обращаться за помощью и защитой к правоохранителям. Патрин, опасаясь за себя и семью, просил суд арестовать и 60-летнего Андрея Филимошина, который, по его мнению, организовал нападение на него.

А бывший член "банды Филимошина" Игорь Нестеров, отсидевший свой срок, помогает следственному комитету бороться с коррупцией и дает свидетельские показания по делу трех полковников ФСБ.

"Законовские" уже посадили за решетку районного прокурора и сына бывшего председателя губернской думы Дмитрия Сазонова.