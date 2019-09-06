16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Обвиняемый в избиении Кинжабаева не смог оспорить продление ареста Суд дал условные сроки четырем нефтеврезчикам Нескольких фигурантов дела о грязной нефти заподозрили в получении взяток Инспектор Тулин отбился от иска прокуратуры на 4,2 млн рублей Глава микрорайона Дмитрий Гуренков не смог обжаловать продление ареста

Преступления Происшествия

Обвиняемый в избиении Кинжабаева не смог оспорить продление ареста

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 6 сентября, в Самарском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение Самарского райсуда о продление ареста 50-летнему жителю Оренбургской области Василию Граку, подозреваемому в нападении на Айвара Кинжабаева.

Василию Граку кроме нападения на руководителя самарского управления Росимущества, вменяют аналогичное преступление, совершенное в отношении 58-летнего Владимира Патрина, известного в регионе как криминального авторитета из 90-х по кличке "Ильич". Уголовное дело по статье "Причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц" возбудили в мае по заявлению потерпевшего. 26 июня Грака задержали, а затем отправили в СИЗО на два месяца. Вместе в Граком за решеткой оказались и шестеро его предполагаемых сообщников, которых сейчас обвиняют еще и в нападение на Виктора Долгушева и Айвара Кинжабаева.

Пока Грак показаний не дает, пользуясь правом, предоставленным 51-й статьей Конституции. Областной суд решение о продлении ареста оставил в силе.

Напомним, нападение на 59-летнего Айвара Кинжабаева произошло 10 ноября 2018 года. Несколько человек в масках проникли в дом в Красноярском районе и сильно избили его. Позже задержали семь человек. Из них в нападении на Кинжабаева подозревают Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Задержали и предполагаемого посредника - Андрея Филимошина.

Кроме того, по версии следствия, Василий Грак, Павел Немов, Максим Фольц и другие (Василий Немов, Валерий Сарибеков и Федор Колычев) участвовали в аналогичных нападениях (не менее двух) на других жертв. По этим случаям также возбуждены уголовные дела.

Интересно, что в последний год криминальные авторитеты Самарской области все чаще стали обращаться за помощью и защитой к правоохранителям. Патрин, опасаясь за себя и семью, просил суд арестовать и 60-летнего Андрея Филимошина, который, по его мнению, организовал нападение на него.

А бывший член "банды Филимошина" Игорь Нестеров, отсидевший свой срок, помогает следственному комитету бороться с коррупцией и дает свидетельские показания по делу трех полковников ФСБ.

"Законовские" уже посадили за решетку районного прокурора и сына бывшего председателя губернской думы Дмитрия Сазонова.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6