Предполагаемый посредник в нападении на Айвара Кинжабаева не смог обжаловать продление ареста

Во вторник, 3 сентября, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу на продление ареста 60-летнему Андрею Филимошину — предполагаемому посреднику в организации нападения на руководителя самарского управления Росимущества Айвара Кинжабаева.

Ранее, 22 августа Самарский райсуд продлил ему арест до 11 ноября. Это решение он пытался оспорить, но облсуд не удовлетворил его жалобу и оставил продление ареста без изменения.

Напомним, на федерального чиновника напали 10 ноября 2018 г., около 20:00. неизвестные в масках проникли в дом в Красноярском районе и нанесли тяжкие травмы 59-летнему Кинжабаеву, который тогда занимал пост врио руководителя Росимущества по Москве.

В июне 2019 г. по подозрению в этом нападении и других аналогичных задержали семерых самарцев. В нападении именно на Кинжабаева подозревают троих: Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Двое из них признали, что были исполнителями заказного преступления. Якобы они получили за "работу" от 125 тыс. до 150 тыс. рублей. Задержали и предполагаемого посредника — Андрея Филимошина. Он не признает вину.