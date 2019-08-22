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Преступления Происшествия

Суд продлил арест предполагаемому посреднику в нападении на Айвара Кинжабаева

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 августа, Самарский районный суд Самары продлил арест 60-летнему Андрею Филимошину — предполагаемому посреднику в организации нападения на руководителя самарского управления Росимущества Айвара Кинжабаева. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Также продлен арест одному из предполагаемых участников нападения Василию Граку.

Напомним, что 10 ноября 2018 г., около 20:00, несколько человек в масках проникли в жилой дом в Красноярском районе и нанесли тяжкие травмы 59-летнему Айвару Кинжабаеву, являвшемуся тогда врио руководителя Росимущества по Москве.

25 и 26 июня задержали семерых жителей Самары по подозрению в причастности к этому заказному нападению и другим аналогичным.

Из задержанных в нападении на Кинжабаева подозревают Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Двое из них признавали, что являлись исполнителями преступления. По их словам, нападение было заказным и они получили за "работу" от 125 тыс. до 150 тыс. рублей. Били Кинжабаева арматурой, дубинками и ножом.

Кроме того, задержан предполагаемый посредник — Андрей Филимошин. Мужчина отрицает вину. Следствие считает, что именно он передавал деньги исполнителям.

Основная версия нападения — профессиональная деятельность потерпевшего.

Кроме того, по версии следствия, Василий Грак, Павел Немов, Максим Фольц и другие (Василий Немов, Валерий Сарибеков и Федор Колычев) участвовали в аналогичных нападениях (не менее двух) на других жителей Самарской области. Получали они за это от 40 тыс. до 200 тыс. рублей. По этим случаям также возбуждены уголовные дела.

22 августа Самарский райсуд в разных заседаниях продлил арест Андрею Филимошину и Василию Граку. Срок продления пока неизвестен.

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