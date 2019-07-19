Предполагаемый посредник в нападении на Кинжабаева не смог обжаловать арест

Во вторник, 16 июля, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрел жалобу и оставил без изменения постановление суда Самарского района, удовлетворившего ходатайство следствия об аресте 60-летнего Андрея Филимошина на два месяца. Об этом сообщают в суде.

Напомним, 10 ноября 2018 г., около 20:00, несколько человек проникли в жилой дом в Красноярском районе и нанесли тяжкие травмы 59-летнему Айвару Кинжабаеву, являвшемуся на тот момент врио руководителя Росимущества по Москве. Злоумышленники были в масках.

25 и 26 июня правоохранители задержали семерых жителей Самары. Их подозревают в причастности к нападению на Кинжабаева и другим аналогичным заказным нападениям.

Из задержанных в нападении на Кинжабаева подозревают Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Двое из них признавали причастность к преступлению в качестве исполнителей. По их словам, нападение было заказным и они получили за него от 125 тыс. до 150 тыс. рублей. Били Кинжабаева арматурой, дубинками и ножом.

Кроме того, задержан предполагаемый посредник — Андрей Филимошин. Он отрицает вину. Но следствие считает, что он передавал деньги исполнителям.

Основной версией нападения следствие считает профессиональную деятельность потерпевшего.

Кроме того, по версии следствия, Василий Грак, Павел Немов, Максим Фольц и другие задержанные (Василий Немов, Валерий Сарибеков и Федор Колычев) участвовали в аналогичных нападениях (не менее двух) на других жителей Самарской области. Получали они за это в зависимости от роли от 40 тыс. до 200 тыс. рублей. По этим случаям возбуждены и расследуются уголовные дела.

Аресты предполагаемых участников группы проходили в разных заседаниях в суде Самарского района. 26 июня на два месяца взяли под стражу Павла Немова, на следующий день суд избрал ту же меру пресечения Василию Граку, Василию Немову, Валерию Сарибекову, Максиму Фольцу и Федору Колычеву.

Также 27 июня следствие выходило в суд с ходатайством об аресте Андрея Филимошина, который является инвалидом второй группы. Но суд отклонил ходатайство, продлив срок задержания подозреваемого до 17:00 29 июня для сбора дополнительных доказательств. А уже 29 июня ходатайство следствия об аресте Филимошина удовлетворили.

Предполагаемые участники группы пытались обжаловать аресты в апелляционной инстанции Самарского областного суда, но чего-либо существенного добиться им не удалось.