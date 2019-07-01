Нападение на главу ТУ Росимущества могло быть связано с элитным коттеджным поселком

Нападение на главу территориального управления Росимущества по Самарской области Айвара Кинжабаева было раскрыто после еще одного аналогичного преступления, пишет "Самарское обозрение".

По данным издания, выйти на след преступников правоохранителям удалось после нападения на 53-летнего самарца Виктора Догушева.

20 мая он попал в больницу с закрытыми переломами предплечья и кисти, многочисленными ушибами, ранами и ссадинами и "дефектом левой ушной раковины" - напавшие пытались отрезать Догушеву ухо, но не смогли довести преступный замысел до конца.

Жертва оказалась известным в мире пивного бизнеса человеком. Догушев являлся членом совета директоров Жигулевского пивкомбината (АО "Жигулевское пиво") и учредителем его крупнейшего дилера - ООО "Бойлерное". На рынке "Бойлерное" считают дочерней структурой "Жигулевского пива".

Поиски пытавшихся отрезать ухо Догушеву вывело следствие на некоторую группу лиц. Ими стали безработный Василий Грак (его следствие считает старшим в разбойной группе), братья Павел и Василий Немовы, Максим Фольц, Валентин Сарибеков и Федор Колычев. В процессе следствия были получены показания, которые и легли в основу дальнейших действий.

По словам источников "СО", именно так полицейские и следователи узнали, что отрезать ухо Догушеву нападавших отправили "в воспитательных целях" - на него якобы пожаловалась заказчику главный бухгалтер компании.

Та же группа лиц, по версии силовиков, причастна к нападению на Айвара Кинжабаева, совершенному в ноябре прошлого года в Красноярском районе, и жестокому избиению 57-летнего самарского предпринимателя Владимира Патрина 25 мая 2018 г. в селе Кротовка.

Патрина избили якобы из-за конфликта с неким знакомым 60-летнего Андрея Филимошина. Последнего следствие считает посредником при организации нападений.

Андрей Филимошин свою причастность к избиению Кинжабаева отрицает. "Как говорят источники в следствии, мотивы для претензий к Кинжабаеву у него тем не менее могли быть. Последний своими действиями создал угрозу для жилого дома Филимошина за Волгой в Рождественском лесничестве", - пишет "Самарское обозрение".

Коттеджный поселок построен на земле, арендованной ООО "Подголятино". В 2012 г. самарское управление Росимущества развернуло масштабную борьбу за земельные участки в национальном парке "Самарская Лука", переданные в аренду под турбазы. Подобных договоров в начале 2000-х было заключено 72, но до регистрации аренды дошли лишь 13 юрлиц. Под прессинг подпали ООО "Дионис", связанное с бывшими областными министрами Эллеонорой Куруленко и Галиной Гусаровой, ООО "СТЕКС", совладельцем которого был банкир Олег Багаев, и ООО "Подголятино".

В иске ведомства Кинжабаева к ООО "Подголятино" содержались требования обязать ООО "Подголятино" в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу освободить земельный участок с кадастровым номером 63:17:0213013:21, общей площадью 10 тыс. кв. м путем демонтажа за свой счет и своими силами, от расположенных в границах участка 11 сооружений деревянных домиков, металлического ограждения.

Исковые требования ТУ Росимущества к ООО были удовлетворены арбитражем несколько лет назад. В январе 2016 г. решение признала законным кассационная инстанция в Казани. Затем был выдан исполнительный лист на снос поселка. Это решение приставы до сих пор не исполнили.

"Но это, подчеркнем, судебный конфликт, сам по себе он не означает никакой вины Филимошина или любого другого человека. Он просто фигурирует как версия происходящего, и на данный момент не более того", - оговаривает издание.

Напомним, предполагаемые организаторы и участники нападений сейчас находятся под арестом. Среди них - Андрей Филимошин, Павел Немов, Василий Грак, Василий Немов, Валерий Сарибеков, Максим Фольц и Федор Колычев.