Предполагаемого посредника в нападении на Кинжабаева арестовали на два месяца

В субботу, 29 июня, Самарский областной суд под председательством Ольги Кривицкой избрал меру пресечения — заключение под стражу на два месяца 60-летнему Андрею Филимошину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия Андрей Филимошин может является посредником в организации нападения на руководителя самарского управления Росимущества Айвара Кинжабаева.

Следствие уже выходило в суд 27 июня с ходатайством о его аресте, но тогда суд продлил срок задержания Филимошина до 17:00 29 июня для сбора дополнительных доказательств обоснованности заключения его под стражу.

Аресты предполагаемых участников группы, на счету которой, по версиии следствия, как минимум, три нападения, в том числе на Айвара Кинжабаева, проходили в разных заседаниях в суде Самарского района. 26 июня на два месяца был взят под стражу подозреваемый Павел Немов, на следующий день суд избрал такую же меру пресечения Василию Граку, Василию Немову, Валерию Сарибекову, Максиму Фольцу и Федору Колычеву.

По версии следствия, в нападении на Айвара Кинжабаева участвовали Василий Грак, Павел Немов и Максим Фольц.

Кроме главы Росимущества по Самарской области, как предполагают правоохранители, от рук этой группы подозреваемых пострадали Патрин и Добышев.

Уголовное дело, возбужденное 11 ноября 2018 г. по ч. 3 ст. 111 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью Айвара Кинжабаева, к которому присоединили уголовные дела по фактам нападений на Патрина и Добышева, расследует третий отдел по особо важным дела СУ СК РФ по Самарской области.