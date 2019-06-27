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Преступления Происшествия

Суд не смог решить, арестовывать ли возможного посредника заказного нападения на Айвара Кинжабаева

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 июня, Самарский районный суд Самары под председательством Анны Давыдовой отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения предполагаемому сообщнику подозреваемых в нападении на Айвара Кинжабаева Андрею Филимошину, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

Напомним, на руководителя самарского управления Росимущества Айвара Кинжабаева напали 10 ноября 2018 года. Вечером несколько человек проникли в его дом в Красноярском районе и нанесли тяжкие травмы жертве. 25 и 26 июня 2019 г. задержали семерых самарцев.

Из задержанных в нападении на Кинжабаева подозревают Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Двое из них признали, что были исполнителями заказного нападения. Задержан и предполагаемый посредник — Андрей Филимошин. Он отрицает вину. Следствие считает, что именно он передавал деньги исполнителям.

По версии следствия, Василий Грак, Павел Немов, Максим Фольц и другие задержанные (Василий Немов, Валерий Сарибеков и Федор Колычев) совершили не менее двух аналогичных нападений на других жертв.

Решение об аресте 60-летнего инвалида второй группы Филимошина отложили на 72 часа.

В ходатайстве о заключении под стражу следователь третьего Отдела по особо важным делам регионального СУ СК РФ сообщил, что уголовное дело было возбуждено 1 ноября 2018 г. по ч. 3 ст. 111 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью Айвара Кинжабаева. К этому уголовному делу присоединили еще два — по фактам нападений на неких Патрина и Добышева.

По мнению следствия, участие Филимошина в нападениях подтверждают, в частности показания потерпевшего. Патрин считает, что на него напали из-за конфликта со знакомым Филимошина. Также Патрин сообщил, что и сейчас опасается за свою жизнь.

Кроме того, по словам следователя, подозреваемый Немов — предполагаемый исполнитель нескольких преступлений на допросе указывал, что "командовавший" им и другими исполнителями Василий Грак поддерживает тесные отношения с Филимошиным. И якобы Грак неоднократно говорил, что Филимошин является его "старшим". Из-за этого он предполагает, что Грак получал от Филимошина деньги для платы исполнителям.

В итоге следователь просил отправить Филимошина под стражу на два месяца.

Сам Филимошин утверждал, что фамилию Патрин вообще слышит впервые и ни к каким преступлениям не причастен.

"Я ничего не совершал, я никого не просил что-либо совершать. Я не совершал того, что мне инкриминируют", — сказал он.

Два адвоката подозреваемого подчеркивали, что достаточных доказательств причастности их подзащитного к нападениям нет, и просили назначить ему на время следствия подписку о невыезде или запрет определенных действий.

Кстати на суде допросили свидетельницу — гражданскую супругу Филимошина. По словам женщины, в ноябре 2018 г., когда было совершено нападение на Кинжабаева, она вместе с гражданским мужем и ребенком отдыхала в Дубае. Женщина показала свой загранпаспорт с отметками.

Представитель прокуратуры уточнила, что арест является исключительной мерой. Она просила суд отложить рассмотрение ходатайства об аресте и продлить задержание на 72 часа в рамках ст. 91 УК РФ для сбора дополнительных доказательств обоснованности заключения под стражу. Суд поддержал позицию прокуратуры.

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