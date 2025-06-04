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Преступления Происшествия

Сотрудника тольяттинского банка уличили в краже охраняемой компьютерной информации

ТОЛЬЯТТИ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 63-летнего местного жителя обвиняют в краже охраняемой компьютерной информации из банка, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, обвиняемый, являясь сотрудником банка, имел доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и будучи предупрежденным о мерах ответственности за нарушение установленного режима охраны из корыстных побуждений скопировал файлы на флэш-носитель, чем совершил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и осуществил собирание сведений, которые не содержатся в открытых источниках.  

Максимальное наказание за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности) и ч.3 ст. 183 УК РФ (собирание сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности) установлено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.

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