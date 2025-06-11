Житель Самарской области "забыл" сдать оружие и получил уголовку

В Исаклинском районе Самарской области 48-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Получив наводку на подозреваемого, полицейские пришли к местному жителю и нашли у него незаконно хранившиеся 43 патрона и карабин "ТОЗ-16" 1960 г. выпуска.

Мужчина признал вину и пояснил, что ранее имел разрешение на пользование оружием, но по истечении срока разрешения сдать карабин и боеприпасы он забыл.