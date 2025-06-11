Житель Самарской области "забыл" сдать оружие и получил уголовку

В Исаклинском районе Самарской области 48-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Получив наводку на подозреваемого, полицейские пришли к местному жителю и нашли у него незаконно хранившиеся 43 патрона и карабин "ТОЗ-16" 1960 г. выпуска.
Мужчина признал вину и пояснил, что ранее имел разрешение на пользование оружием, но по истечении срока разрешения сдать карабин и боеприпасы он забыл.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы