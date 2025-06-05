16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Приволжском районе сотрудница микрофинансовой организации оформляла займы на клиентов без их согласия В Тольятти в суд направлено дело о фиктивной регистрации 22 мигрантов Сотрудника тольяттинского банка уличили в краже охраняемой компьютерной информации Конкурсного управляющего тольяттинской фирмы будут судить за хищение более чем 2 млн рублей Сладкоежка из Тольятти предстанет перед судом за кражу шоколада

Преступления Происшествия

В Приволжском районе сотрудница микрофинансовой организации оформляла займы на клиентов без их согласия

ПРИВОЛЖЬЕ. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском районе представитель микрофинансовой организации заявил сотрудникам полиции, что ревизия выявила в учреждении факты оформления потребительских займов на физических лиц без их согласия, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Согласно документам, общий ущерб составил 73 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что к хищению денежных средств может быть причастна ранее не судимая 33-летняя местная жительница, работавшая в данном учреждении. Женщину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Оперативники установили, что злоумышленница, используя служебное положение и имея доступ к служебной компьютерной информации, в период времени с ноября по декабрь 2024 г., осуществила копирование паспортных данных клиентов, обращавшихся в организацию, для последующего оформления потребительских займов. После одобрения займов руководством, забирала деньги из кассы офиса.

Женщина признала вину и пояснила, что деньги потратила на собственные нужды. В настоящее время ущерб полностью возмещен.

В отношении подозреваемой возбуждено пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием). Уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6