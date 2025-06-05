В Приволжском районе сотрудница микрофинансовой организации оформляла займы на клиентов без их согласия

В Приволжском районе представитель микрофинансовой организации заявил сотрудникам полиции, что ревизия выявила в учреждении факты оформления потребительских займов на физических лиц без их согласия, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Согласно документам, общий ущерб составил 73 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что к хищению денежных средств может быть причастна ранее не судимая 33-летняя местная жительница, работавшая в данном учреждении. Женщину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Оперативники установили, что злоумышленница, используя служебное положение и имея доступ к служебной компьютерной информации, в период времени с ноября по декабрь 2024 г., осуществила копирование паспортных данных клиентов, обращавшихся в организацию, для последующего оформления потребительских займов. После одобрения займов руководством, забирала деньги из кассы офиса.

Женщина признала вину и пояснила, что деньги потратила на собственные нужды. В настоящее время ущерб полностью возмещен.

В отношении подозреваемой возбуждено пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием). Уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу.