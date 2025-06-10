В Самаре пресекли деятельность группы, организовавшей незаконную миграцию

В результате осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области была пресечена противоправная деятельность трех жителей Самары, причастных к организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
С февраля 2024 года по февраль 2025 года три человека, сговорившись, организовали незаконное пребывание граждан Среднеазиатских республик путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров, "чем способствовали необоснованному увеличению установленного российским законодательством срока пребывания на территории РФ".
"При этом иностранцы фактически никакой трудовой деятельности не осуществляли, по адресам регистраций не пребывали и в дальнейшем находились в России бесконтрольно, сверх установленного законом времени", — отмечается в сообщении.
Следователи Советского района возбудили в отношении подозреваемых уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору".
Один из фигурантов по ходатайству следователя судом заключен под стражу. В отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По уголовному делу продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных лиц, причастных к его совершению.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы