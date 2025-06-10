В Самаре пресекли деятельность группы, организовавшей незаконную миграцию

В результате осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области была пресечена противоправная деятельность трех жителей Самары, причастных к организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

С февраля 2024 года по февраль 2025 года три человека, сговорившись, организовали незаконное пребывание граждан Среднеазиатских республик путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров, "чем способствовали необоснованному увеличению установленного российским законодательством срока пребывания на территории РФ".

"При этом иностранцы фактически никакой трудовой деятельности не осуществляли, по адресам регистраций не пребывали и в дальнейшем находились в России бесконтрольно, сверх установленного законом времени", — отмечается в сообщении.

Следователи Советского района возбудили в отношении подозреваемых уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

Один из фигурантов по ходатайству следователя судом заключен под стражу. В отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных лиц, причастных к его совершению.