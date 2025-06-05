Жителя Самарской области обвиняют в убийстве матери троих детей

В Октябрьский городской суд направили уголовное дело об убийстве женщины. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, ночью 4 декабря 2024 г. 38-летний местный житель выпивал с женой. Супруги спустились в подвал, чтобы не разбудить трех своих детей. Внезапно пара поссорилась, и мужчина ударил супругу кулаком в живот. Потерпевшая скончалась на месте из-за разрыва печени.
Дети сейчас находятся под опекой бабушки.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы