Жителя Самарской области обвиняют в убийстве матери троих детей

В Октябрьский городской суд направили уголовное дело об убийстве женщины. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, ночью 4 декабря 2024 г. 38-летний местный житель выпивал с женой. Супруги спустились в подвал, чтобы не разбудить трех своих детей. Внезапно пара поссорилась, и мужчина ударил супругу кулаком в живот. Потерпевшая скончалась на месте из-за разрыва печени.

Дети сейчас находятся под опекой бабушки.