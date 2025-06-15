Тольяттинца, выколачивающего деньги на сигареты у отца с помощью топора, осудили на 9 месяцев

В Тольятти осудили ранее неоднократно судимого местного 48-летнего жителя, обвиняемого по статье "Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автозаводского района.
Между совместно проживающими 73-летним отцом и сыном возникли длительные неприязненные отношения из-за алкоголизма сына. В очередной раз, 13 марта, сын вернулся домой пьяным и стал требовать у отца сигареты или деньги на них. Пожилой мужчина отказал, и тогда потомок схватил топор и стал размахивать им над головой отца.
От взмахов топор слетел с топорища, но свои действия злоумышленник не прекратил, сопровождая их обещаниями зарубить отца. Отбросив топорище в сторону и не найдя в кухне ножа, сын схватил сковородку и стал замахиваться ею. Пенсионер очень испугался агрессии, смог убежать и вызвал полицию.
Высказанную потерпевшему угрозу убийством осужденный в суде признал в полном объеме, раскаявшись в содеянном. Суд назначил наказание в виде 9 месяцев 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы