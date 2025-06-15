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Преступления Происшествия

Тольяттинца, выколачивающего деньги на сигареты у отца с помощью топора, осудили на 9 месяцев

ТОЛЬЯТТИ. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти осудили ранее неоднократно судимого местного 48-летнего жителя, обвиняемого по статье "Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автозаводского района.

Между совместно проживающими 73-летним отцом и сыном возникли длительные неприязненные отношения из-за алкоголизма сына. В очередной раз, 13 марта, сын вернулся домой пьяным и стал требовать у отца сигареты или деньги на них. Пожилой мужчина отказал, и тогда потомок схватил топор и стал размахивать им над головой отца.

От взмахов топор слетел с топорища, но свои действия злоумышленник не прекратил, сопровождая их обещаниями зарубить отца. Отбросив топорище в сторону и не найдя в кухне ножа, сын схватил сковородку и стал замахиваться ею. Пенсионер очень испугался агрессии, смог убежать и вызвал полицию.

Высказанную потерпевшему угрозу убийством осужденный в суде признал в полном объеме, раскаявшись в содеянном. Суд назначил наказание в виде 9 месяцев 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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