В Тольятти в суд направлено дело о фиктивной регистрации 22 мигрантов

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимой местной жительницы, обвиняемой в совершении 14 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания на территории РФ), сообщает городская прокуратура.

Судом установлено, что в период с 12 июля 2024 г. по 25 марта 2025 г. безработная подсудимая передала сотрудникам МФЦ документы о прибытии иностранных граждан, осознавая, что проживать по месту регистрации в принадлежащей ей квартире указанные лица фактически не будут.

За указанный период времени подсудимая создала условия для незаконного пребывания 22 иностранных граждан на территории России, получив от них за совершение преступных действий вознаграждение в общей сумме 6,6 тыс. руб. (300 рублей за человека).

Уголовное дело для рассмотрения направлено мировому судье. Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, законодателем установлено в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.