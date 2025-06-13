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В Тольятти поймали мужчину, который торговал пропиской для мигрантов

ТОЛЬЯТТИ. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полиция возбудила уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Тольятти. Его подозревают в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, выявили нарушителя участковые уполномоченные полиции. Мужчина прописал в однокомнатной квартире 21 мигранта. При этом никто из них там не проживал. Это подтвердилось во время осмотра жилья и опроса соседей.

Тольяттинец признал свою вину и пояснил, что за оказанные услуги он получил денежное вознаграждение в размере свыше 4 тысяч рублей. В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

"В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания. Это позволит избежать дальнейших нарушений и обеспечит соблюдение миграционного законодательства на территории города. Полиция, предупреждает: нарушение миграционного законодательства влечет за собой уголовную ответственность. Не поддавайтесь на предложения о фиктивных постановках на учет, не становитесь соучастниками преступления. При получении подобных противоправных предложений немедленно обращайтесь в полицию для сообщения о данном факте, сохраняйте все доказательства предложения (переписку, записи разговоров)", — отметили в ГУ МВД.

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Весёлая семейка🙂

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