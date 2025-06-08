16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жителя Самарской области обвиняют в убийстве матери троих детей В Приволжском районе сотрудница микрофинансовой организации оформляла займы на клиентов без их согласия В Тольятти в суд направлено дело о фиктивной регистрации 22 мигрантов Сотрудника тольяттинского банка уличили в краже охраняемой компьютерной информации Конкурсного управляющего тольяттинской фирмы будут судить за хищение более чем 2 млн рублей

Преступления Происшествия

Житель Сызрани оформил кредит по указке мошенников

СЫЗРАНЬ. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

69-летнему пенсионеру позвонил незнакомец, представившийся правоохранителем, и сказал, что мошенники пытаются оформить кредит на сызранца. Потерпевшему звонили несколько дней и в итоге убедили, что, чтобы спасти деньги, ему самому нужно взять кредит и все полученные средства перевести на "безопасный счет". Мужчина выполнил указания и отправил злоумышленникам 320 тыс. рублей. После этого "правоохранитель" пропал.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6