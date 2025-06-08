Житель Сызрани оформил кредит по указке мошенников

В Сызрани возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

69-летнему пенсионеру позвонил незнакомец, представившийся правоохранителем, и сказал, что мошенники пытаются оформить кредит на сызранца. Потерпевшему звонили несколько дней и в итоге убедили, что, чтобы спасти деньги, ему самому нужно взять кредит и все полученные средства перевести на "безопасный счет". Мужчина выполнил указания и отправил злоумышленникам 320 тыс. рублей. После этого "правоохранитель" пропал.