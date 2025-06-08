Житель Сызрани оформил кредит по указке мошенников

В Сызрани возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
69-летнему пенсионеру позвонил незнакомец, представившийся правоохранителем, и сказал, что мошенники пытаются оформить кредит на сызранца. Потерпевшему звонили несколько дней и в итоге убедили, что, чтобы спасти деньги, ему самому нужно взять кредит и все полученные средства перевести на "безопасный счет". Мужчина выполнил указания и отправил злоумышленникам 320 тыс. рублей. После этого "правоохранитель" пропал.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы