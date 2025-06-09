Полиция вернула самарской пенсионерке 200 тыс. рублей, которые пытались похитить мошенники

В Самаре полицейские вернули 87-летней местной жительнице свыше 200 тысяч рублей, похищенные мошенниками. Своевременное обращение в полицию позволило предотвратить передачу денег злоумышленникам. Расследование продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию за помощью обратилась взволнованная жительница Промышленного района. Она сообщила, что ее пожилая соседка несколько часов общается по телефону с женщиной, которая представилась адвокатом и требует от бабушки "декларирования" всех сбережений, одновременно запугивая проверками и при этом предлагая свою помощь. Кроме того, "адвокат" убеждала пенсионерку воспользоваться "специальной услугой" для пожилых людей — выездом курьера для получения денег.

Полицейский мгновенно оценил обстановку и незамедлительно направил по указанному адресу следственно-оперативную группу и сотрудников оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по Самаре.

Когда пенсионерка, следуя инструкциям мошенницы, собрала крупную сумму денег, сообщила ей количество и номинал купюр, полицейские уже прибыли во двор ее дома.

Под их скрытым наблюдением пожилая женщина, выполняя указания злоумышленницы, упаковала деньги в картонную коробку, переложив хрупкими стеклянными рюмками для маскировки, и передала посылку водителю такси. Когда к нему с вопросами обратились полицейские, мужчина, проявив гражданскую ответственность, сообщил все известные ему данные по заказу.

Полицейские вернули деньги потерпевшей. Пожилая женщина поблагодарила оперуполномоченных и отметила, что их оперативная и слаженная работа "поразила" ее.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество". Следователями и оперативниками проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к хищению денег потерпевшей.