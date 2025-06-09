В Самаре пожилую женщину развели липовые "брокеры"

В полицию Красноглинского района с заявлением о мошенничестве обратилась 53-летняя местная жительница, работающая контролером одного из колбасных производств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный, который предложил заработок на бирже. Звонивший сообщил, что на брокерском сайте для осуществления торгов зарегистрировал заявителя и открыл на ее имя счет. Далее, согласившись на все условия неизвестного и следуя по его инструкции, потерпевшая в течение 20 дней внесла на свой брокерский счет 133 тысячи рублей. Когда она захотела вывести свои деньги с фондового рынка, указанный "помощником брокера" код оказался не верным. Женщина поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию за помощью.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Полицейские напоминают гражданам, как распознать мошенника, который представляется сотрудником брокерской компании:

1. Навязчивые звонки в любое время суток. Помните: профессиональный и честный брокер или финансовый трейдер никогда не станет навязывать свои услуги по телефону. Хорошего специалиста клиенты ищут сами.

2. Звонки поступают с мобильного или скрытого номера. Имейте в виду, что у серьезной брокерской компании всегда есть единый телефонный номер — федеральный или местный.

3. Обещание баснословной прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки — 10 — 20% и более в неделю или месяц. При том, что ни один брокер не может гарантировать 100-процентное получение прибыли. Инвестирование — всегда рискованная деятельность.

4. Отказ назвать адрес сайта брокерской компании. Отсутствие информации о ней в интернете. Или на сайте компании нет сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных.

5. Отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие. Иметь лицензию обязана каждая организация, профессионально осуществляющая операции на финансовых рынках и с финансовыми инструментами за счет привлеченных денежных средств. Лицензия брокера — это документ, который подтверждает профессионализм и дает право заниматься финансовой деятельностью на фондовом рынке.

Проверить наличие у компании лицензии можно на сайте Центрального банка РФ. При поступлении подобных звонков следует прервать разговор. Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.