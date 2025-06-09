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Преступления Происшествия

В Самаре пожилую женщину развели липовые "брокеры"

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Красноглинского района с заявлением о мошенничестве обратилась 53-летняя местная жительница, работающая контролером одного из колбасных производств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный, который предложил заработок на бирже. Звонивший сообщил, что на брокерском сайте для осуществления торгов зарегистрировал заявителя и открыл на ее имя счет. Далее, согласившись на все условия неизвестного и следуя по его инструкции, потерпевшая в течение 20 дней внесла на свой брокерский счет 133 тысячи рублей. Когда она захотела вывести свои деньги с фондового рынка, указанный "помощником брокера" код оказался не верным. Женщина поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию за помощью.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Полицейские напоминают гражданам, как распознать мошенника, который представляется сотрудником брокерской компании:

1. Навязчивые звонки в любое время суток. Помните: профессиональный и честный брокер или финансовый трейдер никогда не станет навязывать свои услуги по телефону. Хорошего специалиста клиенты ищут сами.
2. Звонки поступают с мобильного или скрытого номера. Имейте в виду, что у серьезной брокерской компании всегда есть единый телефонный номер — федеральный или местный.
3. Обещание баснословной прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки — 10 — 20% и более в неделю или месяц. При том, что ни один брокер не может гарантировать 100-процентное получение прибыли. Инвестирование — всегда рискованная деятельность.
4. Отказ назвать адрес сайта брокерской компании. Отсутствие информации о ней в интернете. Или на сайте компании нет сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных.
5. Отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие. Иметь лицензию обязана каждая организация, профессионально осуществляющая операции на финансовых рынках и с финансовыми инструментами за счет привлеченных денежных средств. Лицензия брокера — это документ, который подтверждает профессионализм и дает право заниматься финансовой деятельностью на фондовом рынке.

Проверить наличие у компании лицензии можно на сайте Центрального банка РФ. При поступлении подобных звонков следует прервать разговор. Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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