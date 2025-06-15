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Преступления Происшествия

Жительница Тольятти лишилась денег, доверившись "колдуну"

ТОЛЬЯТТИ. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти жертвой "ясновидящего" стала 41-летняя местная жительница, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщина отдала неизвестному мужчине 11 800 рублей за "помощь" в решении жизненных трудностей.

"Маг" сообщил, что увидел у нее некий смертельный узел, после чего потерпевшая несколько раз переводила на указанный им счет деньги якобы на магические услуги, обряды и материалы для них.

Женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась к полицейским лишь после того, как "ясновидящий" удалил все свои сообщения.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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