В Самаре сотрудников ГУП обвиняют в приемке некачественных работ

В Самарской области отправили в суд уголовное дело двух сотрудников филиала ГУП, которых обвиняют в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в 2023 г. мужчины вопреки интересам службы приняли у подрядчика работы по аварийному ремонту пожарных проездов и асфальта. При этом объем и качество работ не соответствовали договору. В результате ГУП был причинен ущерб около 1,8 млн рублей.
Во время следствия арестовали имущество обвиняемых на сумму более 3 млн руб. для возмещения ущерба.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы