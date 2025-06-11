В Самаре сотрудников ГУП обвиняют в приемке некачественных работ

В Самарской области отправили в суд уголовное дело двух сотрудников филиала ГУП, которых обвиняют в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в 2023 г. мужчины вопреки интересам службы приняли у подрядчика работы по аварийному ремонту пожарных проездов и асфальта. При этом объем и качество работ не соответствовали договору. В результате ГУП был причинен ущерб около 1,8 млн рублей.

Во время следствия арестовали имущество обвиняемых на сумму более 3 млн руб. для возмещения ущерба.