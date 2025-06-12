Мошенник обокрал самарчанку, представившись продавцом стройматериалов

В Самаре мошенник обокрал 23-летнюю местную местную жительницу, представившись продавцом стройматериалов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По словам заявителя, в конце апреля она откликнулась на объявление о продаже газоблоков. Злоумышленник убедил женщину перевести деньги в качестве аванса на указанный им расчетный счет. Женщина перевела 100 тыс. руб. онлайн, после чего связь с "продавцом" прекратилась.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан быть бдительными при совершении онлайн-сделок и не переводить деньги незнакомым лицам до личной встречи и проверки товара.