Мошенник обокрал самарчанку, представившись продавцом стройматериалов

В Самаре мошенник обокрал 23-летнюю местную местную жительницу, представившись продавцом стройматериалов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По словам заявителя, в конце апреля она откликнулась на объявление о продаже газоблоков. Злоумышленник убедил женщину перевести деньги в качестве аванса на указанный им расчетный счет. Женщина перевела 100 тыс. руб. онлайн, после чего связь с "продавцом" прекратилась.
ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан быть бдительными при совершении онлайн-сделок и не переводить деньги незнакомым лицам до личной встречи и проверки товара.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы