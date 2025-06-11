Жительница Тольятти поверила победе в вымышленном конкурсе и лишилась 300 тыс. рублей

В полицию Тольятти обратилась 65-летняя местная жительница, которая пожаловалась, что ее развели мошенники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По словам женщины, на днях ей позвонила незнакомка и обрадовала новостью о выигрыше в конкурсе. Пожилая дама стала утверждать, что ни в каком конкурсе не участвовала, но голос на другом конце провода убедил, что в нем автоматически принимали участие все пользователи одной из соцсетей.

Обрадовавшись большому выигрышу, женщина решила узнать, как забрать деньги, на что ей ответили, что для этого нужно лишь авторизоваться на сайте, ссылку на который ей прислали в мессенджер. Доверившись мошеннице, наивная пенсионерка перешла по ссылке и ввела данные своей банковской карты, на которую и должен был поступить денежный приз. Однако этого не произошло. Вместо обещанной суммы со счета списалось более 300 тыс. рублей, которые женщина откладывала на поездку на морской курорт. Тольяттинка поняла, что ее обманули мошенники и незамедлительно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.