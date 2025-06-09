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Преступления Происшествия

Предпринимательницу из Тольятти обвиняют в попытке взыскать выдуманный долг

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинение по уголовному делу о фальсификация доказательств и покушении на мошенничество.

По версии следствия, 45-летняя руководительница ООО "Хуторок" и ООО "Ресурс" в 2024 г. изготовила от имени гендиректора ООО "СЕРВИС-Т" договор займа с поручительством и подделала подписи в графах "заемщик" и "поручитель". Согласно документу, она якобы предоставила в заем потерпевшему 5 млн рублей. Затем фальшивый документ женщины приобщила к иску о взыскании с ООО "СЕРВИС-Т" займа и процентов — всего 12,5 млн рублей. Помимо этого, на ходатайстве об отсрочке оплаты гопошлины и досудебной претензии также стояли сфальсифицированные подписи потерпевшего. В реальности же мужчина ничего не знал ни о займе, ни об иске.

Сейчас уголовное дело отправили в Автозаводский районный суд Тольятти.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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