Предпринимательницу из Тольятти обвиняют в попытке взыскать выдуманный долг

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинение по уголовному делу о фальсификация доказательств и покушении на мошенничество.
По версии следствия, 45-летняя руководительница ООО "Хуторок" и ООО "Ресурс" в 2024 г. изготовила от имени гендиректора ООО "СЕРВИС-Т" договор займа с поручительством и подделала подписи в графах "заемщик" и "поручитель". Согласно документу, она якобы предоставила в заем потерпевшему 5 млн рублей. Затем фальшивый документ женщины приобщила к иску о взыскании с ООО "СЕРВИС-Т" займа и процентов — всего 12,5 млн рублей. Помимо этого, на ходатайстве об отсрочке оплаты гопошлины и досудебной претензии также стояли сфальсифицированные подписи потерпевшего. В реальности же мужчина ничего не знал ни о займе, ни об иске.
Сейчас уголовное дело отправили в Автозаводский районный суд Тольятти.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы