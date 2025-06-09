Предпринимательницу из Тольятти обвиняют в попытке взыскать выдуманный долг

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинение по уголовному делу о фальсификация доказательств и покушении на мошенничество.

По версии следствия, 45-летняя руководительница ООО "Хуторок" и ООО "Ресурс" в 2024 г. изготовила от имени гендиректора ООО "СЕРВИС-Т" договор займа с поручительством и подделала подписи в графах "заемщик" и "поручитель". Согласно документу, она якобы предоставила в заем потерпевшему 5 млн рублей. Затем фальшивый документ женщины приобщила к иску о взыскании с ООО "СЕРВИС-Т" займа и процентов — всего 12,5 млн рублей. Помимо этого, на ходатайстве об отсрочке оплаты гопошлины и досудебной претензии также стояли сфальсифицированные подписи потерпевшего. В реальности же мужчина ничего не знал ни о займе, ни об иске.

Сейчас уголовное дело отправили в Автозаводский районный суд Тольятти.