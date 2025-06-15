В 15 микрорайоне Самары загорелся трамвай

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В воскресенье, 15 июня, в 16:09 на ул. Ташкентской,88 в Кировском районе Самары произошло ЧП - загорелся трамвай. Информацию очевидцев в соцсетях подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.