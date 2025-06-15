В 15 микрорайоне Самары загорелся трамвай

В воскресенье, 15 июня, в 16:09 на ул. Ташкентской,88 в Кировском районе Самары произошло ЧП - загорелся трамвай. Информацию очевидцев в соцсетях подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
"Горел плафон освещения в трамвае на 0,5 квадратах. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет", — отмечается в сообщении ведомства.
На ликвидацию возгорания выезжали 10 специалистов и 2 единицы техники.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.