За ложное сообщение об акте терроризма самарец предстанет перед судом

Полицейские расследовали очередное уголовное дело, возбужденное по факту совершения заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Ранее судимому 45-летнему самарцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ.

По словам дознавателя отдела организации раскрытия и расследования преступлений, в том числе в сфере информационно-телекоммуникационных технологий Управления организации дознания ГУ МВД России по Самарской области старшего лейтенанта полиции Дениса Игнатьева, в сентябре прошлого года в полицию поступило сообщение от анонимного заявителя об угрозе разрушения одного из частных домов на ул. Кольцевой областного центра.

"По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции по Октябрьскому району УМВД России по городу Самаре, ближайшие патрульные экипажи полиции, кинологи со служебно-разыскной собакой и другие экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили помещение и прилегающую территорию. В ходе совместной работы сотрудников полиции и саперов ОМОН регионального Управления Росгвардии предметов представляющих угрозу жизни и здоровью граждан не обнаружено", - отмечается в сообщении.

Личность анонимного заявителя вычислили и в короткие сроки задержали его. Им оказался разнорабочий, незадолго до произошедшего конфликтовавший с собственником дома, об угрозе разрушения которого он сообщил в полицию. Мужчина дал признательные показания.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным актом в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу дела.