Пенсионерка из Тольятти по вине мошенников лишилась 240 тыс. рублей

В полицию Тольятти обратилась 77-летняя местная жительница. Она заявила, что у нее похитили 237 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерке позвонил неизвестный и представился представителем крупной страховой компании, выплачивающей компенсацию всем пострадавшим от недобросовестных оказанных медицинских услуг.

Спустя некоторое время позвонил "сотрудник бухгалтерии" и сообщил, что для получения денег нужно оплатить "государственную пошлину". Женщина сомневалась, но собеседник убедил ее, что это стандартная процедура. Следующие дни неизвестные требовали оплатить другие взносы. Каждый раз звонили разные люди, представляясь сотрудниками разных ведомств. Когда сумма достигла 237 000 рублей, а "выплат" так и не произошло, женщина заподозрила неладное.

Она позвонила в указанную страховую компанию, где ей сообщили, что никакого массового возмещения ущерба не проводится. Мошенники перестали выходить на связь, после чего пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело.