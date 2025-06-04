Конкурсного управляющего тольяттинской фирмы будут судить за хищение свыше 2 млн рублей

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимой жительницы города, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств для неправомерного перевода денежных средств), сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Органом предварительного следствия установлено, что обвиняемая, являясь конкурсным управляющим ООО ПКФ "Контакт-Сервис", имея доступ к расчетному счету общества в силу служебного положения, в период времени с 12.09.2022 по 06.02.2023 в целях вывода денежных средств общества и последующего их хищения лично изготовила 22 платежных поручения на общую сумму свыше 2 млн рублей. Изготовленные документы обвиняемая направила на исполнение в банк. На основании поступивших документов кредитным учреждением со счета ООО ПКФ "Контакт-Сервис" на личный счет обвиняемой списаны денежные средства в особо крупном размере, которыми женщина распорядилась по собственному усмотрению.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.

Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, установлено в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ, установлено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.