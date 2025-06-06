Жительницу Самарской области будут судить за убийство мужа

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 38-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 30 ноября 2024 г. она выпивала с 37-летним мужем. В какой-то момент пара поссорилась, и женщина ударила супруга ножом в грудь. В тот же день мужчина скончался в больнице.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы