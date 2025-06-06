Жительницу Самарской области будут судить за убийство мужа

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 38-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 30 ноября 2024 г. она выпивала с 37-летним мужем. В какой-то момент пара поссорилась, и женщина ударила супруга ножом в грудь. В тот же день мужчина скончался в больнице.