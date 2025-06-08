Самарчанку в 19-й раз поймали на фиктивной регистрации мигрантов

В Железнодорожный районный суд Самары отправили уголовное дело 46-летней женщины, обвиняемой в фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Известно, что ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности за 18 аналогичных преступлений. Однако выводов она не сделала и в этот раз зарегистрировала в своем доме на ул. Герцена 15 иностранцев, которым в реальности не собиралась предоставлять жилье.
Самарчанка признала вину и сейчас находится под подпиской о невыезде.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы