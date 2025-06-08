Самарчанку в 19-й раз поймали на фиктивной регистрации мигрантов

В Железнодорожный районный суд Самары отправили уголовное дело 46-летней женщины, обвиняемой в фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Известно, что ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности за 18 аналогичных преступлений. Однако выводов она не сделала и в этот раз зарегистрировала в своем доме на ул. Герцена 15 иностранцев, которым в реальности не собиралась предоставлять жилье.

Самарчанка признала вину и сейчас находится под подпиской о невыезде.