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Преступления Происшествия

Жительница региона отдала мошеннику почти 90 тыс. руб. за "путевку в Абхазию"

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самарской области 5 июня поступило заявление от сельской жительницы, ставшей жертвой мошенника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказала женщина, в январе текущего года злоумышленник использовал сайт туристического агентства (который оказался в последствии поддельным) и под предлогом продажи путевки для отдыха в Абхазии выманил у потерпевшей 89,4 тыс. рублей. Деньги были переведены онлайн на счет физического лица по указанным мошенником реквизитам. Когда путевка так и не пришла в личном кабинете, женщина поняла что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Гид потребителя

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