Жительница региона отдала мошеннику почти 90 тыс. руб. за "путевку в Абхазию"

В полицию Самарской области 5 июня поступило заявление от сельской жительницы, ставшей жертвой мошенника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказала женщина, в январе текущего года злоумышленник использовал сайт туристического агентства (который оказался в последствии поддельным) и под предлогом продажи путевки для отдыха в Абхазии выманил у потерпевшей 89,4 тыс. рублей. Деньги были переведены онлайн на счет физического лица по указанным мошенником реквизитам. Когда путевка так и не пришла в личном кабинете, женщина поняла что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.