Жительница региона отдала мошеннику почти 90 тыс. руб. за "путевку в Абхазию"

В полицию Самарской области 5 июня поступило заявление от сельской жительницы, ставшей жертвой мошенника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Как рассказала женщина, в январе текущего года злоумышленник использовал сайт туристического агентства (который оказался в последствии поддельным) и под предлогом продажи путевки для отдыха в Абхазии выманил у потерпевшей 89,4 тыс. рублей. Деньги были переведены онлайн на счет физического лица по указанным мошенником реквизитам. Когда путевка так и не пришла в личном кабинете, женщина поняла что ее обманули.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы