Мошенники украли накопления у студентки из Самары

В Самаре жертвой мошенников стала 23-летняя студентка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Девушке позвонил "представитель компании сотовой связи" и сообщил, что необходимо продлить договор, иначе она якобы рискует остаться без связи. После того как самарчанка согласилась, ей предложили зайти на сайт "Госуслуги". Оказалось, что вход на сайт заблокирован - ранее мошенники совершили несколько попыток входа по номеру телефона потерпевшей, ввели при этом случайные цифры в качестве кода, и доступ был временно закрыт.

Затем местной жительнице позвонил "представитель сайта "Госуслуги" и под предлогом восстановления доступа предложил назвать реквизиты ее банковских карт, а также коды и пароли, которые пришли sms-сообщениями. Когда она сделала все, что требовалось собеседнику, он дистанционно получил доступ к счетам потерпевшей и за несколько секунд перевел ее сбережения в размере 200 тыс. руб. на другие счета.