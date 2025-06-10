16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мошенники украли накопления у студентки из Самары В Самаре пресечена деятельность группы, организовавшей незаконную миграцию Полиция вернула самарской пенсионерке 200 тыс. рублей, которые пытались похитить мошенники В Самаре пожилую женщину развели липовые "брокеры" В Волжском районе оштрафовали самарца, подпольно продававшего сигареты без маркировки

Преступления Происшествия

Мошенники украли накопления у студентки из Самары

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 196
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре жертвой мошенников стала 23-летняя студентка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Девушке позвонил "представитель компании сотовой связи" и сообщил, что необходимо продлить договор, иначе она якобы рискует остаться без связи. После того как самарчанка согласилась, ей предложили зайти на сайт "Госуслуги". Оказалось, что вход на сайт заблокирован - ранее мошенники совершили несколько попыток входа по номеру телефона потерпевшей, ввели при этом случайные цифры в качестве кода, и доступ был временно закрыт.

Затем местной жительнице позвонил "представитель сайта "Госуслуги" и под предлогом восстановления доступа предложил назвать реквизиты ее банковских карт, а также коды и пароли, которые пришли sms-сообщениями. Когда она сделала все, что требовалось собеседнику, он дистанционно получил доступ к счетам потерпевшей и за несколько секунд перевел ее сбережения в размере 200 тыс. руб. на другие счета.

Сотрудники полиции напоминают, что представители салонов сотовой связи никогда не звонят клиентам с информацией о необходимости продления договора услуг. Такие договоры заключаются бессрочно и могут быть расторгнуты только по инициативе абонента при его личном обращении в салон связи.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6