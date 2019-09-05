Полковник ФСБ Чермашенцев: "В суде никаких доказательств моей вины добыто не было"

В среду, 4 сентября, в самарском гарнизонном суде продолжились прения сторон в уголовном процессе по делу трех полковников ФСБ.

С защитительной речью выступили уже шесть из восьми адвокатов, участвующих в процессе, и двое из пятерых подсудимых. Красной нитью всех выступлений стала критика предъявленного обвинения, которое, по мнению защиты, основано на сомнительных, ничем не подкрепленных показаниях и предположениях стороны обвинения.

Особенно защиту возмущает то, что прокурор предложил судье, вынося приговор, опираться на материалы предварительного следствия, а к полученным в ходе судебного разбирательства свидетельствам отнестись критически.

"У нас состоялось более 30 заседаний, на которых допросили четыре десятка свидетелей, — говорит подсудимый Павел Чермашенцев. — А в итоге прокурор зачитывает тезисный пересказ обвинительного заключения, не приводя ни одного довода, полученного в судебном заседании. Однако здесь, в суде, никаких доказательств моей вины добыто не было. Меня обвиняют в хищении группой лиц по предварительному сговору, но где логика в словах прокурора?! Неужто я договорился о том, чтобы из похищенных денег, посредникам досталось по полмиллиона, Гудованному миллионы, а мне 50 тысяч? И это при том, что мы с ним оба полковники и оба занимаем равноценные должности".

Действительно, обвинение смогло предъявить Чермашенцеву получение только 50 и 40 тыс. руб., переведенных ему с банковской карты бизнесмена Алексея Пашкевича, которому также вменяют мошенничество. Оба подсудимых, более 10 лет дружащих семьями, объясняют эти переводы тем, что апрельский — это подарок ко дню рождения, второй, совершенный 19 декабря 2017 г., — подарок к профессиональному празднику (ежегодно 20 декабря отмечается День сотрудников органов госбезопаности).

Также защита много времени уделила просьбе прокурора удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны в полном объеме. По подсчетам адвоката Сергея Давидяна у сторон возник "разрыв" в 26 млн руб.: Гудованый признает получение 64 млн, Пашкевич — около 9-11 млн, еще один посредник — Сергей Булатов — 16 млн, что в сумме составляет не более 91 млн рублей.

Заявители же никакими документами обосновать свою цифру не могут, но просят взыскать солидарно 118 млн рублей. При этом представитель заявил в суде, что предъявлять доказательства законности владения ООО "ТНП" этими средствами должно было предварительное следствие.

Также защита возмущалась тем, что предварительное следствие было тенденциозным и отношение к фигурантам дела было избирательным. В частности, почему "из-под удара был выведен" ресторатор Станислав Горчаков, которого руководство "ТНП" указало в своем коллективном заявлении, как лицо причастное к обману и хищению? Почему не было возбуждено уголовное дело в отношении представителей "ТНП", которые, вероятно, скрывали от ФНС средства, подлежащие налогообложению?

Гособвинение запросило троим полковникам ФСБ 37 с половиной лет Во вторник, 3 сентября, в Самарском гарнизонном военном суде проходят прения по делу троих полковников регионального УФСБ, обвиняемых в мошенничестве.

Выступление в свою защиту подсудимый Сергей Гудованый начал со слов раскаяния, дескать смалодушничал и поддался на уговоры Пашкевича участвовать в "разводе" владельцев нефтебазы.

"Я с 17 лет верой и правдой служил Отечеству. Я этих денег не искал, а получив, не знал как использовать… Я думаю, потерпевшим все, что изъяли у меня, вернут. Но у меня забрали и многолетние семейные накопления", — заявил суду полковник.

Затем Гудованый подробно отчитался где, когда и как семья получала и расходовала деньги. А также сообщил, что на следствии у него пропали $10 тыс. и более 85 тыс. руб/: в протоколе обыска и изъятия была одна сумма, а в окончательном обвинении она сильно уменьшилась. Зато увеличилось количество изъятых патронов и среди них появились бронебойно-зажигательные.

"Из предъявленных мне статей обвинения я признаю только одну, другого я ничего не совершал, — продолжил подсудимый. — Как я сейчас понимаю, против меня было какое-то не государственное, а частное оперативно-следственное расследование… Я вроде никому дорогу не переходил… Но иначе не могу объяснить, почему предпочитают не верить моим словам, а слова уголовника кладут в основу моего обвинения (свидетель Игорь Нестеров, дал показания по эпизоду получения Гудованым взятки от Валентина Свиридова, будто слышал как последний говорил, что полковник "крышует" его нефтебазу — прим. ВН). Он ранее судим за бандитизм и потому лицо уязвимое… По моему мнению, он просто агент-информатор спецслужб. Ну не сам же он изъявил желание стать свидетелем?"

Также Гудованый упомянул и своего бывшего коллегу Александра Николаева, который занял освободившееся кресло Чермашенцева. Этого сотрудника УФСБ подсудимые несколько раз встречали в здании суда, где идет рассмотрение этого дела. По их мнению, он приходит туда "по их души" оказывать давление на суд.

Напомним, накануне в прениях выступила государственный обвинитель Дина Исмагилова. Она запросила для Сергея Гудованого 21 год колонии строгого режима со штрафом в 106 млн руб., для Александра Переточкина — 10 лет строгого режима, а для Павла Чермашенцева — шесть с половиной лет колонии общего режима со штрафом в 0,5 млн рублей. Всех троих полковников при этом просят лишить званий, а Гудованого и Переточкина — еще и орденов Мужества.

Посредникам Сергею Булатову и Алексею Пашкевичу гособвинение запросило семь с половиной лет и семь лет колонии общего режима, соответственно, со штрафами в 1 млн рублей.

Павел Чермашенцев на момент задержания в апреле прошлого года возглавлял в региональном УФСБ отдел "М" (по контрразведывательному обеспечению правоохранительных органов), а Сергей Гудованый занимал пост заместителя начальника Службы экономической безопасности.

По версии следствия, полковники получили в общей сложности 118 млн руб. за "крышевание" ООО "МО "ТНП", занимающегося нефтепродуктами. Вместе с ними были задержаны посредники в передаче взятки — бизнесмены Алексей Пашкевич и Сергей Булатов. В ходе расследования правоохранители выявили возможную причастность к преступлению сотрудника центрального аппарата ФСБ полковника Александра Переточкина. Следствие сочло, что все они обманывали коммерсантов, то есть совершали мошенничество.