Суд продлил арест оставшимся пятерым подозреваемым в заказных нападениях

В пятницу, 23 августа, Самарский районный суд Самары продлил арест оставшимся пятерым предполагаемым участникам группы, совершавшей заказные нападения, в том числе на Айвара Кинжабаева. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Сегодня суд продлил меру пресечения Павлу и Василию Немовым, Максиму Фольцу, Валерию Сарибекову и Федору Колычеву. Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области, срок стражи им всем определен до 11 ноября.

Напомним, 10 ноября 2018 г. около 20:00 несколько человек в масках проникли в жилой дом в Красноярском районе и нанесли тяжкие травмы 59-летнему врио руководителя Росимущества по Москве Айвару Кинжабаеву.

По подозрению в причастности к этому заказному нападению и другим аналогичным 25 и 26 июня задержали семерых самарцев. Из них в нападении на Кинжабаева подозревают Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Двое из них признавали, что служили исполнителями. По их словам, нападение было заказным, а они получили за это от 125 тыс. до 150 тыс. рублей.

Задержали и предполагаемого посредника - Андрея Филимошина. Мужчина не признает вины. По версии следствия, он передавал деньги исполнителям. Основная версия нападения - профессиональная деятельность Кинжабаева.

Кроме того, по версии следствия, Василий Грак, Павел Немов, Максим Фольц и другие (Василий Немов, Валерий Сарибеков и Федор Колычев) участвовали в аналогичных нападениях (не менее двух) на других жителей области. Им заплатили за "работу" от 40 тыс. до 200 тыс. рублей. По этим случаям также возбуждены уголовные дела.

22 августа Самарский райсуд уже продлил арест Андрею Филимошину и Василию Граку.



