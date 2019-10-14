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Преступления Происшествия

Появились подробности задержания судьи Михаила Бурцева

САМАРА.14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Задержанный на прошлой неделе судья Волжского райсуда Михаил Бурцев якобы должен был за взятку решить вопрос условно-досрочного освобождения из колоний строгого режима Александра Мукоедова - старшего сына некогда известного нефтеврезчика Владимира Мукоедова, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, 10 декабря о задержании сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По его данным, судья получил первую часть взятки - 250 тыс. руб., деньги выплачивались за условно-досрочное освобождение преступника. Санкцию на проведение оперативных мероприятий в отношении судьи дала специальная коллегия Самарского областного суда.

"Самарское обозрение" сообщает, что 36-летний Александр Мукоедов "сдал Михаила Бурцева сотрудникам ФСБ".

Мукоедов в 2014 г. получил 9 лет 2 месяца за убийство 72-летнего сторожа автостоянки в Кинеле и хранение оружия. При этом показания на него дал его брат Григорий Мукоедов.

 

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