Появились подробности задержания судьи Михаила Бурцева

Задержанный на прошлой неделе судья Волжского райсуда Михаил Бурцев якобы должен был за взятку решить вопрос условно-досрочного освобождения из колоний строгого режима Александра Мукоедова - старшего сына некогда известного нефтеврезчика Владимира Мукоедова, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, 10 декабря о задержании сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По его данным, судья получил первую часть взятки - 250 тыс. руб., деньги выплачивались за условно-досрочное освобождение преступника. Санкцию на проведение оперативных мероприятий в отношении судьи дала специальная коллегия Самарского областного суда.

"Самарское обозрение" сообщает, что 36-летний Александр Мукоедов "сдал Михаила Бурцева сотрудникам ФСБ".

Мукоедов в 2014 г. получил 9 лет 2 месяца за убийство 72-летнего сторожа автостоянки в Кинеле и хранение оружия. При этом показания на него дал его брат Григорий Мукоедов.